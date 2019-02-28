الغبار يضرب الرياض لمدة 9 ساعات

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض حتى السابعة مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك على مناطق عفيف والدوادمي والأجزاء المجاورة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية وحائل.