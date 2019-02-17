الغدير: رحلت عن #الباطن بالتراضي.. وهدف غوميز في شباكنا باليد

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الوطني يوسف الغدير، أنه رحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بالتراضي، مُشددًا في الوقت ذاته على أنه كان يجد دعمًا وثقة كبيرة من الإدارة.

وقدم يوسف الغدير اعتذاره عن الاستمرار بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، اليوم الأحد، وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للمدرب الوطني على الفترة التي قضاها مع السماوي، وتمنى له التوفيق.

وقال يوسف الغدير خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أخبرت الهويدي أنني قد أرحل بعد مباراة الحزم الأخيرة، وتم إنهاء العقد بالتراضي مع الباطن رسميًّا”.

وتابع الغدير تصريحاته قائلًا: “النتيجة ونقاط المباراة دائمًا ما تكون أهم من الأداء، قدمنا مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، لكني أتمنى الأفضل لفريق الباطن مستقبلًا”.

وواصل المدرب الوطني تصريحاته قائلًا: “لم أجد من رئيس الباطن غير الدعم والثقة، لم تخاطبني الإدارة بأسلوب جاف ولم تشكك في عملي أبدًا”.

وأضاف يوسف الغدير: “دخلت في معترك صعب كوني موظف وأقطع مسافة 450 كيلو إلى الحفر لمباشرة العمل قبل أن أطلب النقل لأكون قريب من مقر نادي الباطن”.

واستكمل تصريحاته الإذاعية قائلًا: “في الخمس مباريات الأخيرة قدمنا مستويات جيدة، لكن للأسف لم ينعكس الأداء على نتائج المباراة حيث خسرنا 3 منها”.

واختتم الغدير تصريحاته قائلًا: “في مباراة الهلال الأخيرة كانت كرة غوميز باليد، لكن هذا يعتبر ذكاء وتصرفًا من اللاعب، حيث تمكن أن يفلت من الحكام ومن تقنية الـVAR كذلك”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة.