الغملاس: ملتقى الاستقدام يعرض التجارب والفرص الحيوية بالقطاع

المواطن - الرياض

ينطلق ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، في الفترة من 3 إلى 6 مارس القادم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وهيئة حقوق الإنسان.

من جهته توقع الرئيس التنفيذي لشركة ناس لحلول الموارد البشرية محمد بن عبدالله الغملاس أن تثري فعاليات أعمال الموسم الثاني من فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، الساحة من خلال عرض التجارب الخلاقة والفرص الحيوية وسبل تعزيز التعاون بين شركات القطاع لتعزيز التنافسية البناءة، مشيرا إلى الرعاية البرونزية لشركة ناس لحلول الموارد البشرية للملتقى، تأتي لتعزيز دور قطاع الاستقدام بوجه عام ولدعم اقتصاديات دول العمالة.

يشار إلى أن شركة “ناس لحلول الموارد البشرية”، تعتبر من كبرى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات العمالية على مستوى المملكة ومقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، حيث أصبحت واحدة من المنشآت الرائدة في تقديم الخدمات العمالية في السوق ودعم للكوادر البشرية المدربة وذات الكفاءة العالية لسوق العمل من مختلف القطاعات والتخصصات والمهن والجنسيات، من خلال تقديم حلول شاملة تلبي متطلبات السوق.