الفتح يطرح تذاكر مباراة #الأهلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الفتح بدء طرح تذاكر مباراته مع الأهلي في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر تويتر أن أسعار تذاكر المدرج الموحد للعائلات تبلغ قيمتها 20 ريالا، بينما سعر تذكرة مدرجات الدرجة الممتازة 150 ريالا للفرد .

وسيكون سعر تذكرة المنصة الرئيسية 300 ريال للفرد في المباراة.

وأعلن الفتح عن بيع تذاكر مباراة الأهلي في مقر النادي يومي الاثنين والثلاثاء بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا .

وسيتم بيع تذاكر المباراة كذلك في ملعب اللقاء” ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية” يوم الأربعاء في تمام العاشرة صباحًا.

وسيواجه الفتح فريق الأهلي في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً، حيث يطمح النموذجي للفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على الفيحاء في الجولة الماضية بثنائية مقابل هدف.

أما الأهلي فسيدخل لقاء الفتح وعيناه على مصالحة الجماهير بعد الخسارة في جدة أمام نادي النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف.