الفتح يُسقط #الشباب بهدف في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الفتح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل؛ بالفوز على نادي الشباب بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل الفريقين؛ حيث بحث كل منهما عن مباغتة الآخر وتسجيل الهدف الأول في الشوط الأول.

لم تتغير النتيجة، حتى انتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الفتح والشباب، تمكن الفتح بعد معاناة من تسجيل الهدف الوحيد له في المباراة عبر اللاعب إبراهيم الشنيحي بالدقيقة الثامنة والثمانين.

ولم ينجح الشباب في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز مهم للفتح بهدف دون رد.

وأصبح رصيد الفتح بعد الفوز 25 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نادي الشباب عند 34 نقطة في المركز الرابع.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب: إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 88#الفتح_الشباب pic.twitter.com/oKax4xwuGu — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 9, 2019