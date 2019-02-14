الفتح يُسقط #الفيحاء بثنائية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من الفوز على الفيحاء بثنائية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

نجح الفيحاء في خطف هدف السبق عبر اللاعب عبد الكريم القحطاني بالدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وبذل نادي الفتح مجهودًا كبيرًا لمحاولة تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني كشر نادي الفتح عن أنيابه، حيث نجح اللاعب إبراهيم الشنيحي في خطف هدف التعادل للفتح بالدقيقة السبعين بطريقة أكثر من رائعة.

وواصل نادي الفتح محاولاته الهجومية لخطف هدف الفوز، حيث تمكن اللاعب علي الحسن من تسجيل هدف الانتصار للنموذجي بالدقيقة الـ80.

انتهت المباراة بفوز الفتح بثنائية مقابل هدف على الفيحاء، حيث أصبح رصيد الفتح بعد الفوز 28 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفيحاء سجله اللاعب: عبدالكريم القحطاني في الدقيقة 38 #الفيحاء_الفتح pic.twitter.com/LnWflEaFnh — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 14, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب: إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 69 #الفيحاء_الفتح pic.twitter.com/G7ltU9ZrLe — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 14, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الفتح سجله اللاعب: علي الحسن في الدقيقة 79 #الفيحاء_الفتح pic.twitter.com/xHzeOk89yo — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 14, 2019