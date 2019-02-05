الفريق أول الحربي: توسيع تغطية أمن الطرق بما يخدم تطلعات سالكيها

المواطن - واس

رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم، فعاليات الملتقى الخامس لقادة القوات الخاصة لأمن الطرق , بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان, وعدد من قيادات الأمن العام وقادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالمناطق , وذلك بنادي ضباط الأمن الداخلي.

وألقى معاليه كلمة نقل من خلالها للجميع تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتمنياته بنجاح الملتقى وأن تكون مخرجاته تتوائم مع تطلعات القيادة الرشيدة ، الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسئولية العظيمة للرقي بإدارات الأمن العام وفق رؤية المملكة 2030.

وقال: “إن هذا الملتقى فرصة لبحث مزيد من التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين إدارات وقيادات الأمن العام الميدانية وقياده القوات الخاصة لأمن الطرق كافة لتطوير الأداء وتقديم الخدمة الأمنية والمرورية والإنسانية لسالكي الطرق الرابطة بين أجزاء المملكة مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية في أعمالنا الميدانية كافة, مؤكداً معاليه على الأهمية التي تحظى بها قيادة أمن الطرق وإداراتها الفرعية لدى القيادة الرشيدة انطلاقاً من أن هذه القيادة تعنى بالأمن من النواحي الشمولية لطبيعة أعمالها ومهامها على الطرق السريعة والخارجية وبوابات مدن المملكة, لاسيما وأن أمن الطرق مصدر اطمئنان خاصة في الطرق الطويلة, مشيراً إلى تغطية طريق الرين/ بيشة الذي يختصر المسافة والوقت وأصبح مقصد قائدي المركبات , مؤكداً أن العمل جاري في الأيام القادمة لتغطية طرق أخرى تحتاج لخدمات أمن الطرق.

وأوضح الفريق أول ركن خالد الحربي, أن لقاء اليوم للتباحث والتـشاور والخـروج برؤية موحده للعمل الأمني والمروري بهدف خدمة المواطن والمقيم والزائر للمملكة على الطرق الخارجية الرابطة بين أجزاء المملكة في ظل الدعم غير المحدود من لدن سمو وزير الداخلية وفق تطلعات واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتوفير الأمن والأمان لكل شبر على أرض الوطن.

وكان هذا الملتقى قد بدأت فعالياته بآيات من الذكر الحكيم, ثم كلمة لقـائد القوات الخاصة لأمـــن الطرق اللواء زايد الطويان أشاد فيها بالدعم الذي تتلقاه قوات أمن الطرق, مستعـرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت لضبط النواحي الأمنية والمرورية وتقديم الخدمات الإنسانية خاصة في المواسم التي تشهد حراكا في إعداد المركبات التي تسلك الطرق التي تم تغطيتها والرابطة بين أجزاء المملكة، مبيناً أن القوات الخاصة لأمن الطرق منذ انطلاق مشاريع التحول الوطني عملت على مواكبة التوجيه بتطوير مهامها والارتقاء بأداءها الميداني والإداري سعياً لتقديم خدمة أمنية ومرورية على المستوى المأمول.

كما استعرض اللواء الطويان عدد من المحاور التي تم تطرحها في هذا الملتقى منها بحث الركائز والتحديات، الأهداف التطويرية ومؤشرات الأداء ، المبادرات ومستهدفاتها ، في عدد من المناطق ، إضافة الى بحث مجالات التدريب والعمل الميداني.

وتناول أبرز الخطط والبرامج التي ترفع جاهزية رجال الأمن في الميدان ثم قدم فيلم وثائقي عن أهم الإنجازات والمستجدات والتحديات والخطط المستقبلية لقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق وقياداتها الفرعية ، كما تم استعراض أهداف ومحددات حملة “أمنكم وسلامتكم على الطريق” التي ستسهم في رفع مستوى الوعي الأمني على الطرق السريعة.