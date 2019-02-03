الفعلة في الصورة مخالفة مرورية

المواطن - الرياض

أكد المرور السعودي أن النزول أو الركوب للمركبة أثناء سيرها يعد مخالفة مرورية.

وفي وقت سابق، حذرت إدارة المرور مجددًا من خطورة ترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد؛ حيث إن هذه الفعلة مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

جاء ذلك ضمن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديلات نظام المرور في سبتمبر 2018.

كما أكد المرور أن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها، تعد مخالفة مرورية.

وفي سياق متصل، شدد المرور على أن قطع الإشارة الضوئية خطر حقيقي، ولسلامة قائدي المركبات وسلامة سالكي الطريق يجب التقيّد بالأنظمة المرورية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السباق بين المركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب يعد مخالفة مرورية.