الفوز بفارق هدفين .. شعار الفيصلي ضد أُحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير محمد بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، مباراة الفيصلي ضد أُحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفيصلي ضد أُحد 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بعنابي سدير في الفوز بجميع المواجهات السابقة.

وأشار حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك مفارقة قبل مباراة الفيصلي ضد أُحد اليوم، حيث إن جميع انتصارات عنابي سدير كانت بفارق هدفين.

ويسعى الفريق الأحدي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الفيصلي ضد أُحد اليوم، لمواصلة الانتصارات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجح في الفوز على الاتفاق بهدفين دون رد الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يدخل عنابي سدير مباراة الفيصلي ضد أُحد اليوم بهدف استعادة نغمة الانتصارات المفقودة، حيث هُزم في آخر مواجهتين بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الباطن والحزم.

وقبل مباراة الفيصلي ضد أُحد اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأحدي الترتيب برصيد 9 نقاط.