#الفيحاء يوقع عقدًا مبدئيًّا مع التونسي أمين الشرميطي
لتدعيم خط الهجوم

#الفيحاء يوقع عقدًا مبدئيًّا مع التونسي أمين الشرميطي

2019/02/03
الساعة 9:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع المبدئي مع المهاجم أمين الشرميطي، نجم المنتخب التونسي والفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي، وذلك حتى نهاية عام 2019.

وأوضح حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أمين الشرميطي سيصل إلى السعودية، مساء يوم غد، على أن يجري الفحوصات الطبية لدى عيادة “فيزيوتريو”، قبل توقيع العقد الرسمي بمقر النادي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الفيحاء لإبرام تعاقدات قوية خلال الفترة الحالية، أملًا في تحسين النتائج وانتشال الفريق الأول لكرة القدم من أزمته.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، ما دفع الإدارة لإقالة المدرب الصربي سلافوليوب موسلين، بعد الخسارة أمام القادسية بالأمس.



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