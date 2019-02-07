الفيحاء يُعلن نجاح عملية الرباط الصليبي لحارسه بونيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء عن نجاح العملية الجراحية لحارس مرماه الكولومبي كريستيان بونيا والتي خضع لها في ركبته بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن الحارس بونيا أجرى عملية الرباط الصليبي تحت إشراف الطبيب الكولومبي فيرناندو باسترانا في مدينة بوغوتا الكولومبية.

جدير بالذكر أن بونيا كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة النصر والفيحاء في ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويستعد نادي الفيحاء لمواجهة نادي الاتفاق غدًا ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الفيحاء حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد صاحب المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” في جدول الترتيب.