الفيصلي يُجدد عقد شاموسكا لمدة موسمين

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الفيصلي، برئاسة فهد المدلج، عن تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي بريكليس شاموسكا، لمدة موسمين قادمين.

وأشار حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المدلج أنهى إجراءات تجديد عقد شاموسكا وجهازه الفني المساعد لمدة موسمين، في إطار سعي إدارة العنابي بالمحافظة على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تحت قيادة شاموسكا بشكل جيد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والخسارة 7 مرات، وتعادل في 6 لقاءات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره الهلال، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.