القادسية يتعاقد مع سامي النجعي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية تعاقده رسميًا مع نجم نادي النصر وقائد المنتخب السعودي الأولمبي، سامي النجعي حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ونشر حساب نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع سامي النجعي لعقود انضمامه إلى الفريق القدساوي مع رئيس مجلس الإدارة، مساعد الزامل.

ويبلغ لاعب الوسط الدولي، سامي النجعي 21 عامًا، ومثل المنتخب السعودي الأولمبي والشباب، وتوج بلقب هدف بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2016، التي أُقيمت في البحرين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، بعد فوزه بهدفين دون رد على الفيحاء في الجولة الـ18.