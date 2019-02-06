القادسية يحتج رسميًّا على مشاركة سلطان الغنام

المواطن - مروة نبيل

أكد نادي القادسية على تقديم احتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمشاركة نجم النصر، سلطان الغنام، خلال مباراة الفريقين اليوم.

وأشار نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيرفع كافة التفاصيل الخاصة بمشاركة سلطان الغنام إلى لجنة الانضباط خلال المدة النظامية.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت، أمس قرارًا بإيقاف سلطان الغنام لمباراتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف ريال، إثر دهسه للاعب التعاون في لقاء الجولة الماضية، لكن النصر طلب تعليق العقوبة بسبب ضيق الوقت.

ووافقت لجنة الانضباط والأخلاق على طلب العالمي بالتعليق المؤقت لعقوبة سلطان الغنام؛ ليُشارك بشكل أساسي في مباراة النصر والقادسية في الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتمكن من تسجيل هدف العالمي الثالث.

وانتهت مباراة النصر والقادسية بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق القدساوي عند 23 نقطة في المركز التاسع.