القادسية يُعلن رفع مذكرة احتجاج تفصيلية للانضباط بعد مشاركة الغنام

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي القادسية عن رفعه مذكرة احتجاج تفصيلية- وبشكل رسمي- إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم؛ اعتراضًا على مشاركة سلطان الغنام لاعب النصر.

وذكر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر تويتر أن إدارة النادي تقدمت باحتجاج رسمي ومُفصّل للجنة الانضباط بعد إشراك نادي النصر للاعبه سلطان الغنام في مباراة الفريقين، والتي أقيمت أول أمس الأربعاء في الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مساعد الزامل رئيس نادي القادسية قال خلال تصريحات إعلامية: إن القادسية تقدم باحتجاجه ليس لمعاداة النصر، ولكن من أجل حفظ حقوق النادي.

وأضاف الزامل بالأمس أن القادسية سيقدم مذكرة تفصيلية تحتوي على مواد قانونية تعزز مذكرة الاحتجاج والتي تم تقديمها اعتراضًا على مشاركة اللاعب سلطان الغنام.

وكانت لجنة الانضباط أقرت بتعليق عقوبة سلطان الغنام حتى العاشر من فبراير الجاري، بعد أن تمت معاقبته بالإيقاف لمدة مباراتين قبل انطلاق مباراة النصر والقادسية بـ22 ساعة.