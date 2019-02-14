القاسم: #التعاون يستهدف المربع الذهبي.. وتقليل الأجانب تحت الدراسة

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم، عن سعادته بالفوز على أُحد برباعية دون رد، مؤكدًا أنه يسعى لتواجد الفريق في المربع الذهبي بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على أُحد برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجلها، عبدالفتاح آدم “هاتريك”، وليندر تاوامبا.

وقال محمد القاسم: “أبارك لكل التعاونيين، 3 نقاط مهمة، فريقنا مقبل على عدد من المباريات على أرضنا، وبين جماهيرنا، وسوف نواصل على نفس المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مواجهة أحد”.

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي التعاون على توجيه الشكر لجماهير سكري القصيم، التي ساندت الفريق من المدرجات رغم الأجواء الممطرة، مؤكدًا أنه ينتظر استمرار الدعم في المباريات المقبلة.

وأضاف القاسم خلال تصريحاته لقناة دوري بلس: “هدفنا في هذا الموسم التقدم في سلم الترتيب، لا ندري ماذا يحدث في الجولات المقبلة.. تتبقى 10 مباريات تقريبًا أو أكثر، عازمون على أن نكون من ضمن الأربعة الأوائل هذا الموسم”.

وأشار رئيس نادي التعاون إلى أن اللاعبين يقدمون أداءً مميزًا خلال التدريبات، إلا أن كل مباراة لها ظروفها، مُضيفًا: “الإرهاق الذي يُعاني منه اللاعبون بسبب زيادة الأحمال وكثرة المباريات، ما دفع المدرب لإراحة بعض اللاعبين، وتواجد آخرين في قائمة الفريق، ولدينا ثقة في جميع اللاعبين حتى الاحتياط”.

وعن استمرار متعب المفرج الموسم المقبل أو عودته إلى الهلال، علق رئيس نادي التعاون قائلًا: “في نهاية الموسم لكل حادث حديث”.

وبشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 8، قال: “يجب أن يأخذ وقته ليتم الحكم على نجاحها من عدمه، خاصة أن عقود اللاعبين الأجانب في التعاون مستمرة، ودائمًا ما نعتمد على خطة طويلة الأجل فيما يتعلق بتعاقدات النادي”.

وتابع رئيس نادي التعاون تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “موضوع تقليل عدد اللاعبين لا يزال تحت الدراسة، بعناية من قبل لجنة مكلفة”.

وأشاد القاسم في ختام تصريحاته بالنجم عبدالفتاح آدم، وقال: “لاعب كبير جدًا كسبناه من العام الماضي ونثق في إمكانياته، وهو صاحب إمكانيات عالية، ولا يزال ينتظره مستقبل كبير كلاعب صغير في السن”.