القاضي مشيخص: إنجاز مشروع العوامية أبهر العقول وأغلق أفواه المغرضين

المواطن - الشرقية

عبر قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ عبدالعظيم مشيخص عن اعتزازه وأهالي رجال العوامية الشرفاء بمشروع تطوير وسط البلدة والذي أصبح نموذجًا يحتذى في كل مناطق المملكة.

وقال مشيخص:رجالات الوطن من بلدة العوامية يرفعون أسمى آيات الُشكر والعرفان على ما بذلته قيادُتنا الرشيدة على إنجاز مشروع وسط العوامية في فترة وجيزة جداً، مما أبهر العقول، وأربأ الصدع، وأغلق أفواه المغرضين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية افتتح الأسبوع الماضي، مشروع تطوير وسط العوامية بمحافظة القطيف، الذي يعد من أهم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة.

وأعرب أمير الشرقية عن سعادته بافتتاح مشروع تطوير وسط العوامية بعد عام كامل، وقال ” لقد تحول الحلم إلى واقع بعد سنة كاملة وهذا المشروع يأتي بتوجيه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، حيث تم تكوين فريق عمل متكامل للمشروع، من خلال تحويل منطقة عشوائية ومؤذية لأهل العوامية بشكل خاص، ومحافظة القطيف بشكل عام، والتي كانت تمثل خطرا بيئيا ومنطقة غير قابلة للعيش وتولد فيها بؤر فاسدة، والآن ولله الحمد تم تحويلها لمنطقة حضارية تراثية تمتلك جميع المقومات”.

وأكد، أن جميع ملاك العقارات تسلموا تعويضاتهم الكاملة عن عقاراتهم، مشيرا إلى أن محافظة القطيف قامت بتسلم أوراق جميع ملاك العقارات وبدورهم استلموا تعويضاتهم.

وكشف، أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وجه باستضافة ملاك العقارات وهو ما تم بالفعل، حيث تم استضافتهم طيلة فترة الصيف الماضي، لتبدأ بعدها أمانة المنطقة الشرقية بمرحلة البناء، حيث تشرفت قبل عام إلا ستة أيام بوضع حجر الأساس والآن أتشرف بافتتاح هذا المشروع الذي حافظ على المكونات الأساسية لمشروع تطوير وسط العوامية مثل : المساجد والعيون المائية والأبراج والتي بقيت كما هي .

ووصف مدة إنجاز المشروع بـ”القياسية “، والمشروع سيكون الآن مصدر إشعاع لأهالي العوامية.