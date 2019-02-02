القبض على 5 مواطنين في الشمالية قتلوا شخصًا دهسًا في مشاجرة

المواطن - الشمالية

قبضت شرطة الحدود الشمالية على 5 مواطنين تورطوا في دهس شخص ووفاته إثر مشاجرة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم السبت 27/ 5/ 1440هـ، باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة نتج عنها تعرض أحد المشاركين فيها للدعس؛ مما نتج عنه وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

ولفت إلى أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على المتورطين في الجريمة، وهم 5 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.