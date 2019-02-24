القرني عن سلام ملك البحرين على الملك سلمان: يا قمة المجد قد تاهت بك القممُ

القرني عن سلام ملك البحرين على الملك سلمان: يا قمة المجد قد تاهت بك القممُ

2019/02/25
الساعة 1:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

علق الشيخ الدكتور عائض القرني على مقطع فيديو سلام ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح القمة العربية الأوروبية في القاهرة.

وقال القرني تعليقًا على الفيديو الذي يعكس مكانة المملكة والملك سلمان عربيًّا بقوله:

يا قمة المجد قد تاهت بك القممُ *** تشرّفت بسناك العُرب والعجمُ

تاج الزعامة بين الناس تحملهُ *** في كفك العز والتاريخ والعلمُ

عفوًا “أبا الطيب” المحفوظ قولكم *** يرويه (سلمان) والأهوال تزدحمُ

(أنام ملء جفوني عن شواردها *** ويسهر الخلق جرّاها ويختصمُ)

وخلال القمة، اقترب ملك البحرين من الملك سلمان وسلم عليه، وعندما حاول الملك سلمان النهوض لمصافحته، رفض ملك البحرين أن ينهض من مكانه، ليدور بعدها حوار ودي بينهما لثوانٍ.



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