القلق يُلاحق الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

زار البحريني سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين الماضي مدينة الرياض استعدادًا لمقابلة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وشهد اللقاء بين الثنائي مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري.

زيارة تُهدد الكرة السعودية

وعقّب خالد الرشيدان الناقد الرياضي على زيارة سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي قائلًا: ربما أن قرب رئيس الاتحاد الآسيوي منا تحديدًا يجعله يتخذ قرارات فيها شيء من الظلم علينا حتى يثبت عدله وعدم محاباته لنا.

ويشعر خالد الرشيدان أن الأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية قد تتعرض للظلم أو قد يأتي الظلم للمنتخبات السعودية المشاركة في المحافل الآسيوية.

من ناحية أخرى لم ينجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تقديم الأداء المنتظر منه في بطولة كأس آسيا 2019 والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وودع المنتخب السعودي البطولة من دور ثمن النهائي عقب الخسارة من المنتخب الياباني بهدف دون رد، حيث تعرض الأخضر للمرة الأولى للإقصاء من بطولة آسيا من الأدوار الإقصائية.

وسبق للأخضر التتويج ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996.

ويستعد الرباعي السعودي” الأهلي والهلال والنصر والاتحاد” لخوض غمار المنافسة في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا مع بداية شهر مارس.