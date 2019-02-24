القمة العربية الأوروبية.. اتجاه لرفض الاستفزازات الإيرانية

المواطن - الرياض

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الموقف العربي والأوروبي موحد بشأن رفض التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.

وأضاف في تصريحات نشرتها سكاي نيوز عربية، أن “التباين في المواقف بين العرب وأوروبا يتمحور حول الموقف من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى”.

وأعرب أبو الغيط، على هامش القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ بمصر، عن أمله في أن يكون الجانب الأوروبي “قد أدرك الآن أهمية استقرار العالم العربي وعدم التدخل في شؤون دوله الداخلية”.

وفي الملف اليمني، شدد أبو الغيط على خطورة التدخل الإيراني في اليمن، ودعم ميليشيات الحوثي وعرقلة أي جهد لحل الأزمة، مطالبا بموقف حاسم لمواجهة ذلك التدخل.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، اعتبر أبو الغيط أن الملف الليبي “بالغ التعقيد، بسبب التدخل الخارجي ورغبة الأطراف في استمرار الصراع”.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية، أن الموقف من سوريا “لا يزال كما هو”، لافتا إلى أنه لمناقشة عودة سوريا للجامعة العربية، فلا بد من تقديم عدد من الدول بطلب لإدراج هذا الأمر للمناقشة، وبعدها يتخذ القرار بشأن عودة دمشق للجامعة.

وأوضح أبو الغيط أن الجلسات الثلاث التي ستعقد خلال القمة العربية الأوروبية، ستكون بجدول أعمال مفتوح، وستتناول مختلف القضايا الثنائية بين الطرفين، والملفات الإقليمية والدولية.

وقال إنه تم الاتفاق على عقد القمة العربية الأوروبية كل 3 سنوات، وستكون القمة المقبلة في بروكسل عام 2022 على أن يعقد الاجتماع الوزاري كل عامين.

وأضاف أن الإعلان المقرر صدوره في ختام أعمال القمة، سيركز على نقاط الاتفاق بين الجانبين في مجمل القضايا محل النقاش وسبل البناء عليها.