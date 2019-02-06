الكلاسيكو الإسباني .. برشلونة وريال مدريد يكتفون بالتعادل

المواطن - مروة نبيل

انتهى – منذ قليل – الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد الذي أُقيم على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأ الكلاسيكو الإسباني بتحفظ شديد بين برشلونة وريال مدريد وانحصر اللعب في وسط الملعب، وكان أول تهديد للمرينغي في الدقيقة الخامسة، حيث انطلق البرازيلي فينيسوس وأرسل الكرة للاعب توني كروس، ولكن تير ستيغن تصدى لتسديدته.

ولم ينتظر المرينغي كثيرًا لهز الشباك في الكلاسيكو الإسباني، حيث تمكن لوكاس فاسكيز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من مباراة برشلونة وريال مدريد مُستغلًا عرضية من الفرنسي كريم بنزيمة.

وحاول الفريق الكتالوني الرد سريعًا خاصة أن الكلاسيكو الإسباني على أرضه ووسط جمهوره، وكاد فيليب كوتينيو أن يُسجل التعادل في الدقيقة السابعة، إلا أن نافاس تصدى له، وأهدر فينيسيوس فرصة تعزيز تقدم المرينغي في الدقيقة 17.

وواصل نافاس تألقه في مباراة برشلونة وريال مدريد وتصدى لانفراد تام من اللاعب مالكوم في الدقيقة 19، وهدد الفريق الكتالوني المرينغي مُجددًا في الكلاسيكو الإسباني من رأسية جيرارد بيكيه من ركلة حرة، ولكنها مرت فوق المرمى.

واستمرت محاولات برشلونة وريال مدريد بحثًا عن تسجيل هدف جديد، لينتهي الشوط الأول من الكلاسيكو الإسباني في كأس الملك بتقدم المرينغي بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة برشلونة وريال مدريد كاد كوتينيو أن يهز الشباك في الدقيقة 52، ولكن تسديدته مرت فوق المرمى، وسجل مالكوم هدف التعادل في الكلاسيكو الإسباني في الدقيقة 57.

وأجرى إرنستو فالفيردي أكثر من تغيير في الشوط الثاني من مباراة برشلونة وريال مدريد، حيث شارك في الكلاسيكو الإسباني فيدال، ميسي وكارليس ألينيا بدلًا من راكيتيش، كوتينيو ومالكوم.

على الجانب الآخر، دفع سانتياجو سولاري بعدة تغييرات في الكلاسيكو الإسباني حيث شارك كاسيميرو، غاريث بيل وماركو أسينسيو بدلًا من يورنتي، فينيسوس وفاسكيز.

وأهدر بيل هدف التقدم للمرينيغي في الدقيقة 81 من أحداث الكلاسيكو الإسباني بعدما سدد الكرة برعونة شديدة، لتستمر محاولات برشلونة وريال مدريد ولكن فشل الفريقين في هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وسيُقام الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم 27 من شهر فبراير الجاري، في معقل المرينغي “سانتياجو برنابيو”.