الكويكبي: الأخطاء يتحملها الجميع.. وهدف بدون فوز لا أعتبره هدفًا

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي الاتفاق، محمد الكويكبي، عن حزنه بعد الخسارة ضد الفيصلي اليوم، في إطار مواجهات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز العنابي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الحفاظ على تقدمه بثلاثية مقابل هدف ضد الفيصلي، ليخسر بنتيجة 4/3 في الوقت القاتل من المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وقال محمد الكويكبي خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS بعد مباراة اليوم: “مبروك لفريق الفيصلي.. حاولنا زيادة النتيجة والحفاظ عليها ولكن لم نستطيع”.

وعن الأخطاء التي وقع فيها الاتفاق اليوم، وكلفته الخسارة برباعية ضد الفيصلي، علق الكويكبي قائلًا: “أخطاء الفريق بالكامل.. الجميع يتحمل الأخطاء، وإن شاء الله نعوض بالقادم”.

وبشأن الهدف الأول الذي تم تسجيله للاعب كريستيان غوانكا، على الرغم من أنه لم يلمس الكرة، قال الكويكبي: “هدف بدون فوز لا أعتبره هدفًا”.

وتمنى محمد الكويكبي صاحب الهدف الثالث في شباك الفيصلي اليوم، أن يوفق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المباريات المقبلة، بعد الاستمرار في فقد النقاط خلال الفترة الأخيرة.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عند 27 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته ضد الفيصلي اليوم.