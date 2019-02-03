اللواء العصيمي يفتتح المعرض التوعوي لأضرار المخدرات بمكة

المواطن - واس

افتتح مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي اليوم, المعرض التوعوي الأضرار المخدرات, لتوعية ضباط وأفراد وموظفي ومنسوبي شرطة العاصمة المقدسة, بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة المقدم عادل بن عبد الله الغامدي, وذلك بمقر شرطة العاصمة المقدسة.

و تجول اللواء العصيمي في أرجاء المعرض, مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير إدارة الشؤون الوقائية بإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة فريد بن جميل الميمان عن ما يحتويه المعرض من لوحات توعوية وأفلام وقائية ومطويات تعريفية, حيث بلغت إنجازات الإدارة خلال العام الحالي إقامة عدد 16 معرضاً توعوياً, وكذلك تنفيذ عدد ۱۲۸ محاضرة استهدفت طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي والجهات الأمنية مثل قوات الطوارئ الخاصة, وقوة أمن المنشآت, وقوة الحج والعمرة, وقوة أمن الحرم المكي الشريف, والجهات المدنية بالعاصمة المقدسة.

وفي ختام الجولة, تسلّم اللواء العصيمي درعاً تذكارياً من مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة, وعدد من الهدايا والمطبوعات التوعوية.