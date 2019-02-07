المالية تشارك في ملتقى بيبان المدينة 2019

المواطن - المدينة المنورة

شاركت وزارة المالية من خلال منصة (اعتماد) الرقمية في ملتقى بيبان المدينة 2019 الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة.

جاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس الأربعاء، ويستمر حتى 09 فبراير 2019م، في مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات، وبتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وخلال الافتتاح، كرّم أمير المدينة وزارة المالية الشريك الحكومي لملتقى “بيبان المدينة” عقب ذلك؛ استقبل وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان، منطقة المنطقة في جناح منصة (اعتماد) المشارك في الملتقى؛ حيث اطلع على أبرز منجزات المنصة، والخدمات المالية المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومساهمتها في رفع الرقابة المالية، وجهود وزارة المالية في دعم التحول الرقمي من خلال أتمتة جميع خدماتها المقدمة لمستفيديها.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان، أن وزارة المالية تهدف من المشاركة في (ملتقى بيبان المدينة 2019)؛ إلى إبراز دورها في المبادرات والجهود التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق “رؤية المملكة 2030″، والتعريف بجهود المنصة التي أسهمت في تطوير العمل الحكومي وتحقيق التكامل والموائمة بين قطاع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار في المملكة من خلال ربط أصحاب المصلحة بالمشاريع الحكومية التنموية بالمملكة، كما تهدف المشاركة إلى تعزيز الوعي لدى روّاد الأعمال وكيفية الاستفادة من خدمات المنصة، مشيراً إلى أن فرص المشتريات الحكومية في المدنية المنورة بلغت خلال العام 2018م حوالي 5 آلاف فرصة.

وأفاد الصويان أن منصة (اعتماد) الرقمية، هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية، التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والشفافية والكفاءة، والحلول الرقمية التي تعزّز التوجّه نحو التحول الرقمي الحكومي، وبالتالي توفير الجهد وتقليص الوقت، ولتمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها الخاصة ببرامج “رؤية المملكة 2030″، وأضاف الصويان أن المنصة تتيح خدماتها لأكثر من 51 ألف مستخدم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث بلغ عدد الجهات التي فعّلت خدماتها عبر المنصة أكثر من 450 جهة حكومية حتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2018م، وقد تخطت المنشآت التجارية المسجلة 15 ألف منشأة.

الجدير بالذكر أن منصة (اعتماد) الرقمية تضم خمس خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، وإدارة العقود والتعميدات لإدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وإدارة الحقوق المالية بتمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين إلكترونياً، وإدارة المدفوعات بتمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً.