المتحدث باسم الجيش الليبي: قناة الجزيرة تقود حملة أكاذيب وتضليل ضدنا

المواطن - متابعة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري: إن قناة الجزيرة القطرية تقود حملة أكاذيب وتضليل ضد قوات الجيش الليبي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن جماعة الإخوان وقطر يسعون إلى إنشاء دويلة متطرفة في جنوب ليبيا.

وأفاد بأن قوات الجيش الليبي وصلت إلى حقل الشرارة بدون قتال لمنع سيطرة الإرهابيين عليه، وأصبحت على مشارف مرزق، وهي ماضية في مطاردة الإرهابيين.

وكان الجيش الليبي، قد أعلن اليوم الأربعاء عن تمكنه من السيطرة على بلدة مرزق جنوبي ليبيا، وحقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، وفق ما أعلنت مصادر ليبية، اليوم الأربعاء.

وأكد الجيش الليبي أن الكتيبة 30 التابعة لطرابلس، تواصل سيطرتها على حقل الشرارة النفطي الليبي.