فيديو.. المتعافون ومرضى السرطان يجتمعون في مستشفى الملك عبدالله بالرياض

المواطن - أسماء العنزي - الرياض

أقيمت، اليوم الخميس، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض فعاليات اليوم العالمي للسرطان للتوعية بهذا المرض.

وفي يوم توعوي من الدرجة الأولى جمع بين المتعافين والمرضى وذويهم وبحضور إعلاميين وأخصائيين وأطباء كبار، ومن ضمنهم الدكتور الاستشاري علي العمري، والدكتورة ريم السديري رئيسة قسم طب أورام الأطفال وأمراض الدم.

وشهد عدد كبير من الحضور والمشاركين الفعاليات التي تنوعت بين الفرق التطوعية والأركان التوعوية من ضمنها قسم الأسنان وقسم الخدمة الاجتماعية وقسم التأهيل وقسم الإسعافات الأولية وقسم التثقيف.

وذكرت الدكتورة ريم السديري أنها كانت حريصة على جمع المتعافين والمصابين وذويهم في جلسة حوارية يتحدث فيها كل متعافٍ عن تجربته والمصاب كيف استقبل خبر إصابته وكيف استطاع تجاوز الصدمة، حيث كان الحوار يملؤه الأمل، واختتم الحفل بتكريم المتعافين.