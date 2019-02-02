المدرجات وتويتر يُديران الأندية السعودية

المواطن - طارق سعد

وجه الناقد الرياضي في قناة 24 الرياضية عبدالله المالكي لومَه على إدارات الأندية السعودية في كثرة تغييراتها على صعيدي المدربين واللاعبين الأجانب.

واعتبر المالكي أن الإدارات في قراراتها تخضع للضغوط والمطالبات الجماهيرية في المدرجات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضارباً المثال بالنادي الأهلي الذي يعيش حالة غير مستقرة منذ سنوات بسبب كثرة تغييرات المدربين والعناصر الأجنبية نزولاً على رغبة الجماهير الأهلاوية التي خلقت جواً من التوتر حول الأهلي وإداراته.

ولوحظ في السنوات الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في أغلب أندية دوري المحترفين السعودي، وكانت السمة الأبرز هي ظاهرة تعاقب المدربين التي استنزفت كثيراً من موارد الأندية جراء فسخ العقود ودفع الشروط الجزائية.