المسابقات تُعدل موعد 6 مباريات في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعديل موعد ست مباريات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض.

وجاء موعد المباريات المعدلة على النحو التالي:

النصر ضد القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد يوم السادس من فبراير في تمام الثامنة والربع مساءً. الشباب ضد الوحدة على ملعب الملز يوم 15 فبراير في تمام السادسة والنصف مساءً. النصر ضد الفيحاء يوم 23 فبراير في تمام الـ8:25 مساءً. الشباب ضد النصر يوم 28 فبراير في تمام الثامنة والنصف مساءً. الشباب والفيصلي يوم 7 مارس في تمام الـ6:40 مساءً بتوقيت المملكة. النصر ضد الاتفاق يوم 8 مارس على ملعب الملز في تمام الـ6:40 مساءً.

ويذكر أن اتحاد القدم كان قرر نقل مباراتي النصر وأحد، والشباب ضد الرائد إلى مدينة المجمعة؛ بسبب عدم جاهزية أرضية ملعبي الملز والملك فهد.