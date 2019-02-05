المسند : أمطار غزيرة خلال هذه الفترة

المواطن - الرياض

أوضح عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو، مشيرًا إلى أنه مضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف وبقي أربعة أشهر تقريبًا.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في ”تويتر” : ”عادة النصف الثاني من الموسم أغزر أمطارًا من النصف الأول، وبالتحديد خلال شهري مارس وأبريل”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، تبوك، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.