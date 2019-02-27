المطوع: ملعب #الرائد الحالي أشبه بالحديقة

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع، بقرار إعادة تنفيذ النواقص في مشروع منشأة النادي الجديدة، مؤكدًا أن الملعب الحالي أشبه بـ”الحديقة”.

وقال فهد المطوع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “نُقدر جهود الهيئة العامة للرياضة والمتمثلة في الأمير عبدالعزيز بن تركي في قرار إعادة تنفيذ النواقص في مشروع منشأة النادي الجديدة”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد: “ملعب النادي الحالي أشبه بالحديقة وغير صالح للعب كرة القدم، وقرار إعادة تنفيذ نواقص المنشأة الجديدة، هو قرار لكل الرياضيين، وحُلم لنا في نادي الرائد”.

وأضاف المطوع قائلًا: “وضع الرائد نقطيًّا في الدوري ليس مرضيًا، ولكنه مقنع نظرًا للظروف من نقص لاعبين سبب الإصابات، وهذا أثر على انسجام الفريق، والآن ليس لدينا عذر في المباريات القادمة، بعد اكتمال الصفوف”.

واختتم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “مبارياتنا أمام الفيصلي، الاتفاق، والوحدة عانينا فيها من الإصابات، وغيابات تصل إلى أربعة لاعبين، وهذا بسبب (ملعب النادي)، ولكن في المباريات القادمة نأمل الأفضل”.