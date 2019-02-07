المعجب لرؤساء النيابة: الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير

المواطن - مكة المكرمة

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الخميس، في فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.

ورفع المعجب في بداية الاجتماع بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على دعمهما الكبير واللامحدود والمتواصل للنيابة العامة وما تحظى به من اهتمام بالغ للارتقاء بأعمالها، مؤكداً أهمية عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمناقشة أعمال النيابة العامة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

ونوه بما تحقق في مسيرة النيابة خلال الفترة الماضية من نقله نوعية، وانجازات فريدة في شتى المجالات وخصوصا في مجال المساءلة في مجال قضايا الفساد بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن ويحمي نزاهة الوظيفة العامة وكذلك في مجال التقنية وبرامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية المملكة، داعياً إلى مواصلة السير لتحقيق مزيداً من التقدم في هذا المجال.

وبين خلال كلمته أهمية أن تقوم الفروع بأعمالها المنوطة بها مؤكداً على الشفافية في التعامل، والاهتمام بالمراجعين وسرعة انجاز معاملتهم واللقاء بهم وسماع ما لديهم.

كما أكد على إعمال أفضل الممارسات في تبسيط إجراءات الدعوى الجزائية وإدارتها بأسلوب ناجز، وتنفيذ أفضل التطبيقات الحديثة في هذا الشأن وفقا لأعلى معايير ومقاييس الجودة الدولية، وتشخيص الواقع وملاءمته وتطويعه لذلك، ووضع خطط استراتيجية شاملة لكافة تلك الأعمال وما قد يطرأ عليها من متغيرات.

وشدد على دور فروع النيابة العامة في تعزيز الثقافة القانونية والشراكة المجتمعية في ضوء الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب، وفي سبيل الوصول لعدالة جزائية ناجزة يسرة، مؤكداً على الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير.

كما أشاد خلال كلمته بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكدا على أهمية تطويرها وزيادة التواصل فيما يخدم مصلحة العمل إنفاذاً لتوجهات ولاة الأمر -وفقهم الله -.

بعد ذلك ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وشكر معاليه الجميع على ما يبذلونه من جهد، مذكرا إياهم بالأمانة الجسيمة التي يحملونها والمسؤولية الكبيرة التي على عاتقهم، وأهمية تضافر الجهود وتوحيد المساعي وتعاضد البُنى وتلاحم المسيرة في هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في ظل سياسة المتابعة الدورية لسير العمل وبحث المسائل والاستراتيجيات المتعلقة بالفروع وزيارتها، ودعم أعمال النيابة العامة بتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى ومقترحات أصحاب الفضيلة رؤساء الفروع في الميدان.

حضر الاجتماع وكلاء النيابة المساعدين للتحقيق وللادعاء العام وللرقابة على السجون وفضيلة رئيس المكتب الفني وفضيلة أمين عام مجلس النيابة العامة.