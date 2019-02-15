المعيوف: قلة مشاركاتي لا تُخيفني ونطارد نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري

المواطن - محمد سمعه

أوضح الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنه غير قلق من قلة المشاركات مع الزعيم في الفترة الأخيرة.

وتحدث المعيوف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والاتحاد السكندري قائلًا: جميع الفرق قوية، ومن سيلعب أفضل يكسب، وأتوقع أن تكون المباراة صعبة.

وتابع المعيوف: قلة مشاركاتي في المباريات لن تؤثر على مستواي الفني، وبإذن الله سأكون عند حسن ظن الجماهير، والجماهير هي الداعم الأول للاعب والمرحلة القادمة في البطولة هي مرحلة الحسم.

وأكمل المعيوف حديثه قائلًا: جاهزون لمباراة الغد، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تُريحنا في مواجهة الإياب.

ويذكر أن مباراة الهلال والاتحاد السكندري ستُقام غدًا ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.