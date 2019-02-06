المغامسي ردًا على وصفه بالمثير للجدل: لا أتصدر الفتوى أو أبحث عنها

المواطن - الرياض

شدد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ، صالح المغامسي، على أن الفتوى صناعة تحتاج إلى حفظ كتاب الله والكثير من السنة والاطلاع على قواعد العلم، مؤكدًا أن هذه صناعة ولا يتصدرها.

وقال المغامسي إنه يحق للمجتهد الذي أعطي آلة العلم أن ينظر في مسائل عصره ولا يلزمه أن يقول بقول أحد سبقه إن كانت المسألة حول شيء جديد، ولكن يستنير بأقوال من سبقه، موضحًا أن الأفضل أن يكون الاجتهاد عن طريق مجمعات الفقه ومراكز الفتوى أفضل من الاجتهاد الفردي، بحسب “عكاظ”.

وتابع الشيخ المغامسي أنه لن يتعقب أحدًا شغب عليه في فتواه، فالإنسان يقول ما يدين الله فيه يريد بذلك وجهه والدار الآخرة، أما أن يتعقب من يرد عليه ويشغل نفسه به فهو لن ينتهي، والأكمل أن يقول ما أفاءه الله جل وعلا عليه، مشيرًا إلى أنه لا يتصدر الفتوى ولا يحاول البحث عنها، ولكن قد يُبتلى بسؤال فيلزمه الإجابة، فيجيب بما يغلب على الظن أنه حق، وليس من المستحسن أن يتصدى الإنسان لكل أمر.

ورفض المغامسي أن يوصَف بالمثير للجدل، لأنه يقول ما يدين الله به ولا يحب الخصومات ولا الجدال، ولو كان محبًا للجدل لرد على كثير ممن يعلقون على فتاواه.