المغامسي عن صعود الأمير محمد بن سلمان على سطح الكعبة: لا مانع شرعي وإن صلى فوقها

المواطن - الرياض

علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على سطح الكعبة.

وأكد المغامسي في حواره إلى برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة إم بي سي 1، أن ولي العهد يتقلد منصبًا كبيرًا، وقد كتب الله له أن يأتي إلى مكة المكرمة ليترأس هيئة تطوير المنطقة، وزار المسجد الحرام وهو أعظم مكان ذو حرمة في الأرض، كما أنه طاف ومن معه بالبيت العتيق.

وأضاف المغامسي: شوهد الأمير محمد بن سلمان وهو على سطح الكعبة.. والكعبة عندما بناها سيدنا إبراهيم لم يجعل لها سقفًا، وقبيلة قريش وضعت لها السقف، وسطح الكعبة ولم يقل أحد من العلماء أنه لا يجوز الصعود عليه، والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من بلال الصعود على سطح الكعبة والأذان.

وشدد على أن الجمهور من أهل العلم اتفقوا على أنه يجوز أن يصلي الإنسان فوق سطح الكعبة؛ إذ لا يوجد مانع شرعي للصعود فوقها.