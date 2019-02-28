المكتبة الرقمية السعودية تفوز بجائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2019 GESS

المواطن - واس

حصدت المكتبة الرقمية السعودية جائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2019 GESS كأفضل مقدم لخدمات ومصادر المعلومات للتعليم العالي وما بعد الثانوي.

وبهذه المناسبة أكد المشرف العام على المكتبة الرقمية الدكتور سعود الصلاحي بعد استلامه الجائزة أن هذا الإنجاز لم يأت إلا بتوفيق من الله عز وجل ثم بالدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – لكافة قطاعات الدولة ومنها وزارة التعليم.

وأشار إلى أن المكتبة الرقمية السعودية تمثل الوعاء لمصادر المعلومات والبيانات التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والباحثات وطلبة التعليم العام، والمعلمين والمعلمات في مؤسسات التعليم العالي والعام، و بفضل من الله ثم بتوجيهات ودعم معالي وزير التعليم ومعالي نائب الوزير وحرصهم الدؤوب؛ تتولى المكتبة الرقمية السعودية إدارة التكتل لمصادر المعلومات وإتاحتها لكافة الجامعات .

وأوضح الصلاحي أن مشاركة المكتبة الرقمية في هذه التظاهرة العالمية في منتدى Gess تأتي في إطار الاطلاع على ما هو جديد في أنظمة وحلول التعليم وفي تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن المكتبة استطاعت من خلال مشاريعها المتعددة، التي تهتم بنقل المعرفة، و متابعة التطور في تكنولوجيا المعلومات والحصول على أفضل ما لدى الناشرين حول العالم من مواد تسهم في بناء المعرفة وبناء اجتماع المعرفة و اقتصادها الذي تنشده رؤية المملكة 2030 م.

وكان الدكتور سعود الصلاحي ألقى أول أمس في المؤتمر العالمي بدبي ورقة عمل بعنوان ” الخدمات التعليمية والبحثية في المكتبات الرقمية ؛المكتبة الرقمية السعودية نموذجاً” تحدث فيها عن تجربة المكتبة الرقمية السعودية وما حققته من إنجازات تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بتوفير مصادر التعلم والمعرفة للباحثين والمستفيدين من داخل السعودية وخارجها .