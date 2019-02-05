الملتقى الخامس لقيادات أمن الطرق بالمملكة يناقش تطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات

المواطن - الرياض

رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي فعاليات الملتقى الخامس لقادة القوات الخاصة لأمن الطرق الذي عقد بنادي ضباط الأمن الداخلي صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان وعدد من قيادات الأمن العام وقادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالمناطق .

وفي مــستهل كـلمة معاليه رحب بكافة المشاركين في هذا الملتقى ناقلا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظة الله – وتمنياته يحفظه الله بنجاح الملتقى وان تكون مخرجاته تتوائم مع تطلعات القيادة الرشيدة الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسئولية العظيمة للرقي بكافة إدارات الأمن العام وفق رؤية 2030.

وقال : معاليه إن هذا الملتقى فرصة لبحث مزيداً من التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة إدارات وقيادات الأمن العام الميدانية وقياده القوات الخاصة لأمن الطرق لتطوير الأداء وتقديم الخدمة الأمنية والمرورية والإنسانية لسالكي الطرق الرابطة بين أجزاء المملكة مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية في كافة أعمالنا الميدانية.

وأكد معاليه في كلمته على الأهمية التي تحظى بها قيادة امن الطرق وإداراتها الفرعية لدى القيادة الرشيدة انطلاقا من ان هذه القيادة تعنى بالأمن من النواحي الشمولية لطبيعة أعمالها ومهامها على الطرق السريعة والخارجية وبوابات مدن المملكة فالجميع يدرك ان امن الطرق مصدر اطمئنان خاصة في الطرق الطويلة وبالأمس القريب أمكننا بفضل الله ثم بالدعم الا محدود من تغطية طريق الرين بيشة هذا الطريق الحيوي الهام الذي يختصر المسافة والوقت أصبح مقصد قائدي المركبات والعمل ان شاء الله جاري في الأيام القادمة لتغطية طرق أخرى تحتاج لخدمات امن الطرق .

وأضاف معاليه بقوله :- إننا نجتمع اليوم للتباحث والتـشاور والخـروج برؤية موحده للعمل الأمني والمروري بهدف خــدمة المواطن والمقيم والزائــر للمملكة على الطرق الخارجية الرابطة بين أجزاء المملكة في ظــل الدعــم اللا محدود من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله الذي يدعم الأمن حتى أصبح منارة يشار لها بالبنان وفق تطلعات واهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله لتوفير الأمن والأمان لكل شبر على ارض وطننا الغالي .

وكان هذا الملتقى قد بدأت فعالياته بآيات من الذكــر الحــــكيم ثم كلمة لــقـائد القوات الخاصة لأمـــن الطرق اللواء زايــد الطــويان أشاد فيها بالدعم الذي تتلقاه هذه القوات مستعـرضا ابرز الانجازات التي تحققت لضبط النواحي الأمنية والمرورية وتقديم الخدمات الإنسانية خاصة في المواسم التي تشهد حــراكا في إعداد المركبات التي تسلك الطرق التي تم تغطيتها والرابطة بين أجزاء المملكة ، وقال ان القوات الخاصة لامن الطرق منذ انطلاق مشاريع التحول الوطني عملت على مواكبة التوجيه بتطوير مهامها والارتقاء باداءها الميداني والإداري سعيا لتقديم خدمة أمنية ومرورية على المستوى المأمول . كما استعرض اللواء الطويان عدد من المحاور التي تم تطرح في هذا الملتقى منها بحث الركائز والتحديات ، الأهداف التطويرية ومؤشرات الأداء ، المبادرات ومستهدفاتها ، في عدد من المناطق ، إضافة إلى بحث مجالات التدريب والعمل الميداني.. واستعراض ابرز الخطط والبرامج التي ترفع جاهزية رجال الأمن في الميدان ثم قدم فيلما وثائقيا عن أهم الانجازات والمستجدات والتحديات والخطط المستقبلية لقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق وقياداتها الفرعية ، كما تم استعراض أهداف ومحددات حملة “أمنكم وسلامتكم على الطريق” التي سوف تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني على الطرق السريعة.