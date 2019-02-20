الملحم: #الأهلي لغز مُحير بالنسبة لي وابتعد عن المنافسة على الدوري

المواطن - محمد سمعة

حلل عادل الملحم الناقد الرياضي وضع النادي الأهلي حاليًا، وذلك قبل مواجهة نادي الفتح اليوم في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الملحم قائلًا: الأهلي حقيقة لغز محير بالنسبة لي والفريق يدفع ثمن الأخطاء والتي عجز عن حلها قبل انطلاق الموسم الجاري، حيث لم يتمكن من حل مشكلة اللاعب معتز هوساوي بالإضافة إلى عدم التركيز على تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف الملحم: صحيح أن الأهلي اجتهد للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية ولديه مدافعون شباب ولكن كنت أتصور وجود صفقة دفاعية قوية للأهلي حتى وإن كانوا أجانب.

وأكمل الملحم حديثه قائلًا: أنا أتصور أنه إذا استمر الأهلي في هذا التخبط وعدم الاستقرار قد يخسر المركز الرابع ويفقد المشاركة في بطولة آسيوية للموسم المقبل، وبالنسبة لي أرى أن الأهلي أصبح من الصعب بالنسبة له المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.