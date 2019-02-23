الملك سلمان في القمة العربية الأوروبية .. رسالة اطمئنان لشعوب المنطقة

المواطن - الرياض

بعث حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر لحضور القمة العربية الأوروبية رسالة أمان وثقة إلى الشعوب العربية؛ ذلك لأن المملكة هي صمام الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

ولدور المملكة المحوري في المنطقة والعالم فبدونها ربما يتعرض الأمن الأوروبي للخطر في ظل عالم مليء بالأفكار المتطرفة، حيث تقوم المملكة شعلة التنوير لمواجهة التطرف عبر مراكز عالمية منها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).

كما توجه مشاركة الملك سلمان في القمة العربية الأوروبية رسالة أمن وطمأنة للشعوب والحكومات الأوروبية مفادها أن الشرق الأوسط به دولة كبيرة يُمكن الاعتماد عليها في مكافحة الإرهاب، وأيضًا يُمكن الاعتماد عليها في نهضة المنطقة وتحويلها إلى امتداد حقيقي لأوروبا بما لديها من رؤية مستقبلية تتمثل في رؤية 2030 ومشروعاتها العملاقة التي تضاهي بل تتفوق على الكثير من مثيلاتها في أوروبا.

وتشارك المملكة في القمة العربية- الأوروبية، كقائدة للعرب إلى جوار مصر بتاريخها المجيد، وهو دليل على وحدة الكلمة السعودية المصرية، كما أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين تمثل رسالة موجهة إلى أوروبا شعوبًا وحكومات بأن المملكة تسعى نحو الانفتاح والتحضر والنهضة المدنية الشاملة صناعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى شرم الشيخ المصرية لحضور القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر على مدار يومين، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.