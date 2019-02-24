الملك سلمان: قدمنا 35 مليار دولار مساعدات دولية ونحمل الحوثيين مسؤولية الوضع باليمن

المواطن - شرم الشيخ

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة قدمت أكثر من 35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة حول العالم في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية.

وقال الملك سلمان في كلمته خلال افتتاح القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ اليوم : من منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية والعربية فإننا لا نتهاون ولا نتأخر في تأدية واجباتنا الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز ديني أو عرقي.

وأضاف: إننا نؤمن بأن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة ونأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها.

وشدد خادم الحرمين على أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل.

وقال الملك سلمان : نجدد دعوتنا للحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية وفقاً للمرجعيات الدولية في هذا الشأن، ونثمن الجهود الأوروبية الداعمة لذلك.

وتابع أن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى ، يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي.

وواصل الملك سلمان القول إن المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية،ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 محملا الانقلابيين مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن.