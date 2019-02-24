الملك سلمان في قمة شرم الشيخ : مطلوب موقف دولي موحد لمواجهة انتهاكات إيران والحوثيين

المواطن - شرم الشيخ

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم للدول العربية لافتًا إلى أن المملكة أطلقت على القمة العربية التي استضافتها العام الماضي اسم قمة القدس تأكيدًا على محورية هذه القضية.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح القمة العربية في شرم الشيخ اليوم أن المملكة تؤيد الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية محملا الميليشيا الحوثية الانقلابية مسؤولية تردي الأوضاع في اليمن.

وقال الملك سلمان : لقد بذلت المملكة في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهوداً كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة وتحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن.

ولفت خادم الحرمين إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لإنجاح مؤتمر السويد لحل الأزمة اليمنية في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا الانقلابية استهداف المملكة بصواريخها الباليسيتة التي فاق عددها 200 صاروخ إضافة إلى استهداف الملاحة البحرية.

وشدد الملك سلمان على أهمية وجود موقف دولي لمواجهة تدخلات إيران في المنطقة ومحاولتها زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وقال الملك سلمان : إننا نؤمن بأن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة ونأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها.