الملك سلمان والرئيس السيسي.. مباحثات ثنائية مثمرة

المواطن - الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مساء أمس السبت، في شرم الشيخ، اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وناقش الملك سلمان والرئيس السيسي خلال جلسة المباحثات بين البلدين، أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وكذلك تمت مناقشة آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، كما تم استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.