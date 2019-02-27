الملك سلمان لمسؤولي وزارة العمل وممثلي العمال: المواطن سيتولى مهمة النهوض ببلده
استقبل عدداً من مسؤولي وزارة العمل وممثلي العاملين في القطاع الخاص

الملك سلمان لمسؤولي وزارة العمل وممثلي العمال: المواطن سيتولى مهمة النهوض ببلده

2019/02/27
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, اخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة في الرياض اليوم، عدداً من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاستقبال، اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل، والتدريب، وتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال، ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين.

 



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