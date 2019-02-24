الملك سلمان يبحث التعاون الثنائي مع رئيس وزراء السويد

المواطن - واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم دولة رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض عدد من الأمور المدرجة على جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب السويدي، نائبة وزير الدولة كارين والينستين، وسفير السويد لدى مصر جان ثيسليفل، ورئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية آن ديسمور.