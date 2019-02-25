الملك سلمان يبحث سبل دعم العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء بلجيكا

المواطن -الرياش

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، دولة رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميتشل.

وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وبلجيكا، وأبرز موضوعات القمة.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب البلجيكي، مستشارا رئيس الوزراء فيدريك بيرنانرد، وستيفان مونت.