الملك سلمان يدشن مدنًا رياضية وطبية ومستشفيات كبرى ومشاريع بـ82 مليار ريال

المواطن - الرياض

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مساء اليوم، المئات من المشاريع التنمية في منطقة الرياض ومحافظاتها المختلفة.

وتأتي هذه المشاريع في ظل رعاية القيادة الحكيمة لمسيرة التطوير والتنمية بكافة مناطق المملكة بشكل عام، والرياض على وجه الخصوص، لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة لريادة الأعمال، بما يعكس الصورة الحقيقية للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة.

وتعكس المشاريع التي سيدشنها الملك سلمان، والمشاريع التي سيضع حجر الأساس لها، القفزة التنموية النوعية التي ستشهدها منطقة الرياض ومحافظاتها الـ22، لجعلها أكثر نماءً في ظل مسيرة البناء والتعمير التي تشهدها مختلف المناطق.

انفتاح اقتصادي:

وتسهم مشاريع الرياض بشكل مباشر في تحقيق الانفتاح الاقتصادي الذي تطمح إليه المملكة بحلول 2030، كما تأتي متوافقة مع أهداف ومستهدفات رؤية 2030، لناحية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن عبر تدشين 15 مشروعًا سكنيًّا في الرياض ومحافظاتها، وإنشاء أكبر متحف إسلامي في العاصمة، ستكون زيارته متاحة للجميع حتى لغير المسلمين.

ومن المتوقع أن تتحول الرياض من خلال المشاريع التي سيدشنها الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى واحة غناء ذات مطلات مائية وحدائق خضراء وممرات مشاة، من خلال مشروع بيئي ضخم لبحيرات جنوب العاصمة تقع على مساحة 315 ألف متر مربع.

مدن رياضة وطبية:

وستتضمن مشاريع الرياض المدشنة، مدنًا رياضية على مساحات كبيرة، و7 مدن طبية ومستشفيات كبرى و16 مشروعًا تعليميًّا، ليتمتع سكان المنطقة ومحافظاتها بترفيه عالي المستوى وصحة أفضل وتعليم أجود.

وتساهم تلك المشاريع- بمشيئة الله- في تطوير المطارات وتوسعتها، وتنمية شبكة الطرق ورفع مستواها، تقع ضمن الخطة الشاملة لمشاريع منطقة الرياض.

وتستهدف كل تلك المشاريع العملاقة، التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم لتمكينهم من سرعة إنجاز أعمالهم.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين دشن مساء اليوم ووضع حجر الأساس لـ1281 مشروعًا بقيمة 82.211 مليار ريال.