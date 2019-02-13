الملك سلمان يصل مقر حفل تدشين المشاريع التنموية بمنطقة الرياض

الملك سلمان يصل مقر حفل تدشين المشاريع التنموية بمنطقة الرياض

2019/02/13
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى قصر الحكم في الرياض؛ لتدشين عددٍ من المشاريع التنموية بمنطقة الرياض.

كما سيضع الملك سلمان- أيده الله- حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية، في ظل مواصلة القيادة الحكيمة رعايتها لمسيرة التنمية والبناء، بجميع مناطق الرياض بوجه عام، والرياض على وجه الخصوص؛ وذلك لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

 



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