الملك سلمان يصل مقر حفل تدشين المشاريع التنموية بمنطقة الرياض

المواطن - الرياض
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى قصر الحكم في الرياض؛ لتدشين عددٍ من المشاريع التنموية بمنطقة الرياض.
كما سيضع الملك سلمان- أيده الله- حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية، في ظل مواصلة القيادة الحكيمة رعايتها لمسيرة التنمية والبناء، بجميع مناطق الرياض بوجه عام، والرياض على وجه الخصوص؛ وذلك لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.
فيديو | وصول #خادم_الحرمين_الشريفين لمقر حفل تدشين المشاريع التنموية بمنطقة #الرياض
#الملك_يدشن_مشاريع_الرياض#صحيفة_المواطن https://t.co/ZIkjidvDNn
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) February 13, 2019