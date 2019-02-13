الملك سلمان يصل مقر حفل تدشين المشاريع التنموية بمنطقة الرياض

المواطن - الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى قصر الحكم في الرياض؛ لتدشين عددٍ من المشاريع التنموية بمنطقة الرياض.

كما سيضع الملك سلمان- أيده الله- حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية، في ظل مواصلة القيادة الحكيمة رعايتها لمسيرة التنمية والبناء، بجميع مناطق الرياض بوجه عام، والرياض على وجه الخصوص؛ وذلك لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.