الملك سلمان يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

المواطن - الرياض

رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

وأكد الوزير الراجحي أن الفاتورة المجمعة تأتي دعمًا للمنشآت وتذليلًا لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

كما تقدم وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية.

وفي وقت سابق، كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال لقائه مسؤولي الجمعيات الخيرية، أن هناك أخبارًا سارة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة قريبًا.

وقال الراجحي خلال اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية: إن هناك عملًا وحراكًا على مسألة الفاتورة المجمعة والرسوم المفروضة على مرافقي العمالة الوافدة.