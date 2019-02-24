المنظار ينهي معاناة سيدة من آلام الركبة بمستشفى حفرالباطن المركزي

المواطن - حفر الباطن

نجح الفريق الطبي بمستشفى حفرالباطن المركزي من إجراء تدخل جراحي في الركبة لسيدة عانت من قطع في الغضروف.

حضرت المريضة إلى العيادة وهي تعاني من التواء في الركبة وتورم يصحبه ألم شديد تسبب لها بصعوبة في المشي.

وبعد إجراء كافة الفحوصات الإشعاعية، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي باستخدام المنظار حيث تم عمل استئصال جزئي للقطع الموجود في الغضروف الهلالي الداخلي للركبة، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.