المنيع: لا يجوز ارتداء العدسات اللاصقة الملونة لـ3 أسباب

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه لا يجوز ارتداء العدسات اللاصقة الملونة للتجميل والزينة.

وأوضح المنيع في حواره ببرنامج “فتاوى” المذاع على شاشة “السعودية” الأولى، أن العدسات الملونة غير مرغوب فيها لثلاثة أسباب أولها أن وضعها تغيير لخلق الله من غير حاجة إلى ذلك، أما السببان الآخران فيتعلقان بتسبب ارتدائها في الإصابة بأمراض العيون، وكذلك التشبه بغير المسلمين.

وتابع أنه يجوز ارتداء العدسات للأغراض الطبية لعلاج العين وتقوية النظر، وأما أن يتم لبسها على سبيل التجميل لتتناسب مع لون الفستان فهو تشبه وتغيير لخلق الله وهذا لا يجوز.